Weekend w marcu będzie o godzinę krótszy. Nie zapomnijcie o zmianie czasu na letni

Zmiana czasu to relikt przeszłości, który budzi kontrowersje. Dwa razy do roku musimy manipulować czasem. I nie dość, że musimy pamiętać kiedy to zrobić, to jeszcze trzeba przeliczać, czy zdążymy na pociąg lub samolot, czy nie.