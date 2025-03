Głośno o porażce nowego filmu Vegi pt. "Putin". Fot. TRICOLORS/EAST NEWS

Patryk Vega o swoim ostatnim filmie mówił od ponad roku. "To wysokobudżetowa produkcja międzynarodowa" – tłumaczył. Realizacja "Putina" faktycznie kosztowała niemało, bo aż 14 mln dol. (ok. 58 mln zł). Produkcja weszła do polskich kin na początku tego roku. Niestety nie miała dobrych recenzji. Była wręcz miażdżona przez krytyków.

"To najpaskudniejszy film, jaki w życiu widziałam – w warstwie wizualnej i ideologicznej. Piekło umysłu człowieka, który nie ma świadomości swoich ograniczeń" – oceniała Ewelina Leszczyńska z Filmwebu. Na tym portalu oceniono film Vegi jedynie na 1,5 na 10.

We Francji film "Putin" obejrzało... 5 osób

Po niezbyt dobrym przyjęciu "Putina" w Polsce zaczęły się premiery tego dzieła za granicą naszego kraju (m.in. we Francji, Szwajcarii, Belgii, Austrii, Niemczech, Ukrainie, Wielkiej Brytanii). Serwis Moviesroom zwrócił uwagę na to, że film Vegi pobił rekordy, ale nie popularności, tylko braku zainteresowania ze strony widzów. W Anglii "Putina" obejrzało zaledwie 15 osób (ostatecznie liczba widzów wzrosła do 21), a we Francji jedynie... 5 osób.

"Skąd się wziął, jak doszedł do władzy, kogo zabił, a komu słono zapłacił. 'Putin' to dogłębna analiza życia i psychiki rosyjskiego lidera oparta o znane fakty lub nieoficjalne przekazy – od wczesnego dzieciństwa, kiedy został porzucony przez matkę aż do czasów współczesnych i wojnę w Ukrainie. Czy da się zrozumieć motywy i działania jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci współczesnej polityki? Czy czeka nas III wojna światowa?" – można przeczytać w opisie filmu.

