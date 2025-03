Jaka pogoda do końca marca i na początku kwietnia? Czekają nas okresy chłodniejsze i deszcz

Zanim nastanie kwiecień zdarzą się około 27 marca oraz 31 marca dni wyraźnie chłodniejsze. Jednak okresy te będą krótkie. Wówczas będzie od kilku do 13 stopni Celsjusza. Generalnie temperatura będzie odpowiadać okresowi wczesnej wiosny.

Nadchodzący tydzień (24-30 marca) upłynie z przewagą niżów. Będą więc padać przelotne deszcze. Opady mogą występować zwłaszcza 24 marca . Lokalnie deszcze pojawią się na wschodzie, południu i południowym wschodzie.

Oto prognozowana suma opadów w Polsce do końca marca (za meteologix.com ).

W pozostałe dni padać raczej nie będzie lub co najwyżej lokalnie pojawią się przelotne i rozproszone deszcze. Średnie temperatury do końca marca utrzymają się na podobnym poziomie. Krótkie okresy chłodniejsze pojawią się około 27 marca oraz na przełomie marca i kwietnia.

Jaka pogoda na początku kwietnia?

Miejscami popada deszcz, jednak sumarycznie nie będą to duże opady. Jedynie na zachodzie, północy i północnym zachodzie będzie praktycznie sucho, poza przelotnymi deszczami. Jak już wcześniej informowaliśmy w naTemat, na prawdziwe ocieplenie poczekamy co najmniej do drugiej dekady kwietnia. Wtedy widać wystrzał temperatury, choć oczywiście prognozy długoterminowe obarczone są dużym ryzykiem błędu.