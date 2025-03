Biedronka oferuje plecak "na wypadek wojny". Zawartość jest zaskakująca

W obliczu rosnącego zagrożenia wojennego Biedronka wprowadziła do swojej oferty plecak, który może przydać się w sytuacji ewakuacyjnej. Choć sieć nie nazywa go "plecakiem ewakuacyjnym", jego zawartość zdecydowanie budzi takie skojarzenia. Oto co znajduje się w "wojennym" wyposażeniu Biedronki.