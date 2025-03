Program CHNV, w ramach którego do USA sprowadzono 530 tys. migrantów, został uruchomiony za prezydentury Joe Bidena . Po objęciu urzędu Trump zdecydował o zawieszeniu tego programu. Nie jest jednak jasne, ilu spośród tych migrantów uzyskało w międzyczasie inny status, umożliwiający im dalszy legalny pobyt w USA .

Trump cofa program Bidena

Program CHNV rozpoczęto w październiku 2022 roku. Początkowo obejmował obywateli Wenezueli. W styczniu 2023 roku rozszerzono go o migrantów z Kuby, Haiti i Nikaragui. Umożliwiał on im oraz ich najbliższym przylot do USA "jeśli mieli amerykańskich sponsorów". Pozwalał migrantom także na dwuletni pobyt w kraju na podstawie tymczasowego statusu imigracyjnego, znanego jako "warunkowe zwolnienie".