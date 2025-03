Smaszcz u Wojewódzkiego. Doszło do kilku spięć

– Nie masz dobrego zdania o mężczyznach – stwierdza w pewnym momencie prowadzący. – Proszę cię, ty w ogóle mnie nie znasz. [...] Jesteś tak złośliwy wobec mnie – odpowiada mu mentorka. – Jesteś ekspertem do spraw ukrytych w kapitale ludzkim. Jakie kompetencje ukryte ma Kasia Cichopek? – zapytał Wojewódzki, na co Smaszcz zareagowała śmiechem.

W studiu programu Wojewódzkiego dziennikarka zdradziła też, jaki ma kontakt z Marcinem Hakielem (byłym mężem Cichopek). – Oczywiście piszemy do siebie. Ostatnio wyszliśmy razem na "You can dance". Zrobiliśmy to też, żeby pokazać, że wszystko już za nami. Marcin ma świetne życie, przepiękną kobietę obok, cudownego synka, który dopiero się urodził. A moja życie dopiero się zaczyna – stwierdziła.