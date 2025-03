Aniston i Pascal razem na kolacji. Wyciekły zdjęcia

"Humory im dopisywały. Zjedli razem posiłek" – opisywał świadek spotkania dla portalu The Mirror . 56-letnia gwiazda serialu "Przyjaciele" postawiła tego dnia na elegancję i naturalność. Założyła ciemnoniebieskie jeansy, czarną kamizelkę i białą koszulkę. Z kolei ulubieniec internautów miał na sobie skórzaną kurtkę motocyklową, ciemne jeansy i zamszowe buty.

Choć paparazzi nie przyłapali ich na czułych zbliżeniach, to i tak w sieci pojawiły się spekulacje, jakoby aktorów miało łączyć coś więcej. Warto jednak wspomnieć, że w innym przypadku ich spotkanie mogło mieć tylko charakter biznesowy, bowiem ostatnio Aniston zaproponowała Pascalowi, aby dołączył do obsady "The Morning Show". Być może na tym spotkaniu uzgadniali szczegóły współpracy.