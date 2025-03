"Informuję, że zmierzyłem się z problemem nadużywania alkoholu . Dzięki wsparciu rodziny, przyjaciół a w szczególności dr B. Woronowicza i D. Woronowicz oraz zespołu terapeutów odzyskałem kontrolę nad zdrowiem. Wszystkich, których dotknął mój problem, przepraszam" – napisał Andrzej Szejna w oświadczeniu opublikowanym na X we wtorek rano.

W pierwszym wpisie, który opublikował na tej platformie kilkadziesiąt minut wcześniej, wiceminister spraw zagranicznych odniósł się natomiast m.in. do oskarżeń w sprawie tzw. kilometrówek.

Dwa oświadczenia wiceministra Szejny

"1. Kilometrówki rozliczone prawidłowo i zaakceptowane przez Kancelarię Sejmu RP. 2. Przygotowane jest zawiadomienie do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez B. Maciejewską. 3. Oświadczenie o terapii zostało zweryfikowane przez ABW " – czytamy.

"Kiedyś nie przyszedł na ważne głosowania, bo nie był w stanie. Dostał potem 'bana' na chodzenie do mediów" – czytamy w jej wpisie.

Maciejewska zasugerowała także, że polityk w przeszłości miał pobić działaczkę lewicy – stwierdziła, że tak jej powiedział inny działacz lewicy. "Miała złamany nos, a ona go szantażowała, że pójdzie z tym do mediów jeśli nie będzie jej opłacał mieszkania i życia w Warszawie i tak bal trwa do dziś..." – napisała była posłanka.