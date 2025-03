Wiosenne wakacje w Turcji to jeden z ulubionych sposobów na spędzenie urlopu wśród Polaków . Najpopularniejszym kierunkiem jest Antalya, gdzie spędzamy wczasy all inclusive w dobrych cenach . Jednak nawet tam polscy turyści muszą teraz mieć się na baczności.

Wakacje w Turcji ryzykowne. Doszło do zamieszek i kolejnych zatrzymań

Od blisko tygodnia każdego wieczoru na ulice tureckich miast wychodzą protestujący , którzy sprzeciwiają się zatrzymaniu i oskarżeniu burmistrza Stambułu Ekrema Imamoglu. Najtrudniejsza sytuacja panuje w jego mieście. W nocy z poniedziałku na wtorek protestujący wtargnęli do meczetu Şehzadebaşı i go zniszczyli. W tureckich mediach pojawiła się nawet informacja, że wandale byli wyposażeni w siekiery.

Polska ambasada w Turcji ostrzega. Jest aktualizacja pilnego komunikatu

W związku z eskalacją protestów, w wielu miastach Turcji, polska ambasada zaktualizowała swój komunikat skierowany do turystów. Nasza dyplomacja przypomina, że zakaz zgromadzeń w Stambule został przedłużony do 26 marca. W Ankarze obowiązuje on od 21 do 25 marca. Takie same przepisy wprowadzono także w Izmirze.