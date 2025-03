"Wzywam wszystkich patriotów do udziału w marszu z okazji 1000-lecia Królestwa Polskiego i 500-lecia hołdu pruskiego, czyli symboli woli, suwerenności i siły polskiego ducha" – wpis o takiej treści pojawił się we wtorek (25 marca) na profilu Jarosława Kaczyńskiego w serwisie X.

Kaczyński "wzywa patriotów" na marsz w Warszawie. Jest też organizowana zrzutka

W sieci trwa także zbiórka na organizację "wielkiego marszu" (do tej pory zebrano ok. 98 tys. zł – stan na godz. 13:00 we wtorek). Z jej opisu dowiadujemy się, że za wydarzeniem stoi Stowarzyszenie Polskie Dziedzictwo i Tożsamość, które "zostało powołane m.in. właśnie w celu wsparcia organizacji tych obchodów".