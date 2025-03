"Pani się wygłupia?". Nawrocki mocno zirytował się pytaniem dziennikarki TVN24

Sondaże prezydenckie z pewnością nie przysparzają Karolowi Nawrockiemu powodów do radości. Przykładem może być incydent, do jakiego doszło podczas rozmowy kandydata wspieranego przez PiS z dziennikarką TVN24. Pytanie o Sławomira Mentzena wyraźnie wyprowadziło go z równowagi.