Wizz Air w ostatnim czasie regularnie bombarduje nas nowymi połączeniami. Dopiero co pisaliśmy o dziewięciu kolejnych nowościach w ich ofercie , z czego siedmiu z Wrocławia . Teraz tamtejszy port doczeka się jeszcze jednego kierunku. Już w wakacje uda się stamtąd polecieć do "Perły Dunaju".

Wizz Air otwiera dwie nowe trasy z Polski. Polecimy do Budapesztu

We wtorek 25 marca Wizz Air poinformował, że już w wakacje otworzy dwie nowe trasy z Polski. Do Budapesztu, stolicy Węgier będzie można polecieć z Wrocławia i Gdańska, a oba połączenia będą dostępne już w wakacje.

Jako pierwsze wystartuje połączenie Gdańsk -Budapeszt. Pierwszy samolot ze stolicy Pomorza do stolicy Węgier wystartuje 30 czerwca. Kolejne będą latały tam w każdy poniedziałek środę i piątek. W przypadku Wrocławia, premiera nowej trasy będzie miała miejsce 1 lipca. Podróżni z Dolnego Śląska będą mogli latać tam we wtorki i środy.

Wizz Air i Ryanair stawiają na Budapeszt. To miasto bywa nazywane "Perłą Dunaju"

To nie pierwsze nowe trasy z Polski do Budapesztu. Już 3 lipca do swojej siatki doda go Ryanair, który zabierze tam pasażerów z Katowic. Podróż w dwie strony będzie można zarezerwować za 250 zł, co na pewno zachęci turystów.