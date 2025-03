Trump nakłada nowe restrykcje i zmienia przepisy wyborcze w USA. Fot. Xinhua/Photoshot/REPORTER/East News/ MANDEL NGAN/AFP/East News/ Kolaż: naTemat.pl

Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze, które wymaga od osób rejestrujących się do głosowania przedstawienia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo. "Jest to zaszczyt podpisać to rozporządzenie. Myślę, że będziemy w stanie doprowadzić do sprawiedliwych wyborów" – powiedział prezydent przed podpisaniem dokumentu, którego cytuje stacja Fox News.

Eksperci zwracają jednak uwagę, że wprowadzenie takich restrykcji, które bazują na nieudowodnionych twierdzeniach o powszechnych oszustwach wyborczych, może pozbawić prawa głosu miliony obywateli.

Trump zmienia prawo wyborcze. "To łamanie konstytucji"

Brennan Center for Justice, organizacja zajmująca się obroną praw obywatelskich, skrytykowała decyzję Trumpa, nazywając ją niezgodną z prawem. "To rozporządzenie blokuje prawo głosu dla dziesiątek milionów obywateli amerykańskich. Prezydenci nie mają prawa do podejmowania takich działań. To łamanie konstytucji" – napisano na oficjalnym profilu organizacji na platformie X.

Przeciwnicy zmian podkreślają, że zgodnie z Konstytucją USA, to stany, a nie prezydent, mają kompetencje w zakresie regulacji wyborów, a Kongres ma możliwość unieważnienia takich decyzji.

Rozporządzenie Trumpa idzie o krok dalej – nakładając obowiązek dostarczenia dokumentów potwierdzających obywatelstwo przy rejestracji do głosowania. Wprowadza także zmiany w formularzach rejestracyjnych, wymagając od obywateli przedłożenia dowodu tożsamości, takiego jak paszport USA, REAL ID, czy identyfikator wojskowy. Wielu Amerykanów nie posiada dokumentów takich dokumentów. Jeśli urodziłeś się w USA, zazwyczaj potrzebujesz tylko swojego aktu urodzenia, aby udowodnić, że jesteś obywatelem USA.

Na podstawie jakiego dokumentu głosuje się w USA?

Wiele zależy od stanu, w którym mieszkamy lub planujemy głosować. Zwykle każdy wyborca w Stanach Zjednoczonych otrzymuje numer identyfikacyjny po rejestracji, podczas której proszony jest o podanie numeru prawa jazdy lub karty identyfikacyjnej obowiązującej w danym stanie.

Rejestracja do głosowania to moment, w którym wyborca musi potwierdzić swoją tożsamość. Przepis, który wprowadza karę do trzech lat pozbawienia wolności za podszywanie się pod inną osobę, ma na celu zapobieganie oszustwom wyborczym.

Dlatego tuż przed oddaniem głosu w lokalu wyborczym w większości przypadków nie jest wymagane okazanie dokumentu tożsamości. Może to nastąpić jedynie, gdy wyborca głosuje po raz pierwszy po zarejestrowaniu się do głosowania korespondencyjnego i nie podał wszystkich niezbędnych informacji.