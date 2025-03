O czym jest "Mała Syberia"?

"Mała Syberia" to fiński film stworzony na bazie słynnej kryminalnej powieści o tym samym tytule, autorstwa Antti Tuomainena. Choć na Netfliksie można go oglądać od 21 marca, to już trafił do TOP10 najpopularniejszych produkcji platformy.