Jaka pogoda do końca miesiąca? W marcu jak w garncu

Od niedzieli będzie więcej chmur . Zwłaszcza do wtorku (1 kwietnia) pojawią się deszcze. Nie będzie intensywnie padać, ale za to prawie w całej Polsce.

Po weekendzie (od 31 marca) pojawią się takie dni, gdy w Polsce zobaczymy maksymalnie 6-10 stopni . Nocami wciąż będą przymrozki.

Co do prawdziwej wiosny, to data jej przyjścia się przedłuża. Ma przyjść dopiero w trzeciej dekadzie kwietnia. Wysokim temperaturom mogą jednak towarzyszyć burze i deszcze.

Prognoza pogody. Kiedy przyjdą upały?

Wcześniej informowaliśmy już, kiedy do Polski przyjdzie prawdziwe ocieplenie. Z długoterminowej prognozy pogody wynikało, że stanie się to najwcześniej w drugiej dekadzie kwietnia. Teraz jednak już wiadomo, że może się to opóźnić. Jak już pisaliśmy w poprzedniej prognozie pogody, pod koniec marca znów temperatura spadnie. Z ostatnich przewidywań synoptyków także nie wynika, by w pierwszych 10 dniach kwietnia nastąpiły zdecydowane wzrosty temperatury.