W najnowszej prognozie widać jeden kolor na mapach. W Polsce zdarza się bardzo rzadko

Na mapach pogodowych na przełomie marca i kwietnia widać kolor niebieski. Chodzi zarówno o ciśnienie atmosferyczne (odchylenie od normy in minus), jak i takie same wskazania anomalii temperatury powietrza. Co to oznacza? Ciepły początek wiosny to na razie tylko marzenie. Towarzyszyć nam będzie chłód i deszcz. Oto ile poczekamy na wystrzał temperatury.