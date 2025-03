Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała dokładnie 289 mln 68 tys. 47,77 złotych. Ta kwota to ostateczny wynik w ramach 33. finału WOŚP.

Oznacza to, że tegoroczna zbiórka okazała się rekordowa. Przypomnijmy, że w 2024 roku podczas 32. Finału WOŚP zebrano 281 milionów 879 tysięcy 118,07 złotych. Tegoroczna kwota to więc o 7 188 929,7 zł więcej niż w ubiegłym roku. Sam finał WOŚP 2025 zebrał kwotę w wysokości 178 531 625 złotych. A to kwota o 3 104 812 zł wyższa niż na koniec 32. finału ze w styczniu 2024 roku.