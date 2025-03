TrumPolacy – kim są, czego chcą i dlaczego? Jak mogą popierać prezydenta USA, skoro ten podważa sens NATO, a więc polską rację stanu? Dlaczego politycy PiS, rzekomo przywiązani do konserwatywnych wartości, wielbią wielokrotnego rozwodnika, który poważył się na zamach stanu (atak na Kapitol)? Na te i inne pytania w Rozmowie naTemat odpowiada Adam Sokołowski, który razem z Robertem Kowalczykiem napisał książkę "TrumPolacy".

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zgotowali mu w Sejmie owację i wykrzykiwali jego imię , gdy został wybrany. Politycy, którzy deklarują duże przywiązanie do suwerenności Polski, nie kryją się z podziwem, a wręcz uwielbieniem dla przywódcy innego państwa.

Jak im się to składa? Skąd się bierze ich fascynacja Donaldem Trumpem, który na oczach całego świata próbował przeczołgać prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, za to przymila się do dyktatora Rosji Władimira Putina, który rozpętał wojnę?