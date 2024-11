Reakcja prawej strony polskiego Sejmu była natychmiastowa. Posłowie PiS i Konfederacji wstali z miejsc, zaczęli klaskać i skandować: " Donald Trump ". Niektórzy założyli nawet czerwone czapki z daszkiem i napisem "Make America Great Again" – te same, w których wielokrotnie występował już Trump.

To, co zaprezentowali w Sejmie posłowie PiS i Konfederacji, spotkało się z licznymi komentarzami. – Dla mnie ta demonstracja była jednak czymś bardzo niesmacznym i niestosownym, bo traktuję to jako taki przejaw polskiego kundlizmu – stwierdził w TVP Info Bronisław Komorowski, były prezydent.

– Bo co to za obyczaj, żeby urządzać euforyczne oklaski dla prezydenta innego kraju, który na dodatek nie jest w tej izbie, tylko za Oceanem. To jakiś przejaw polskich kompleksów, określam to mianem kundlizmu – powtórzył.