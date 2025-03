4 błędy podczas ładowania telefonu. Tak psujesz sobie baterię Fot. 123 rf/zdjęcie seryjne/Montaż:naTemat.pl

1. Korzystanie z telefonu, gdy jest pod ładowarką

"Jestem tylko na chwilę, przecież to nic nie szkodzi!" – zapewne tak myślisz, biorąc do ręki telefon, który właśnie podłączasz do ładowania. W końcu po co czekać, skoro możesz od razu robić coś na telefonie?

Niestety, to bardzo częsty błąd, który może znacząco wpłynąć na żywotność baterii. Kiedy telefon ładuje się, a my jednocześnie obciążamy go dodatkowymi zadaniami (np. przeglądaniem internetu, graniem w gry, czy oglądaniem filmów), jego procesor i inne podzespoły pracują intensywnie.

Połączenie dużego obciążenia i ładowania sprawia, że telefon zaczyna się przegrzewać. A przegrzewanie to jeden z głównych wrogów zdrowia baterii.

Bateria litowo-jonowa, jaką znajdziesz w większości współczesnych smartfonów, działa najlepiej, gdy temperatura telefonu jest w normie.

Jeśli urządzenie się przegrzewa, nie tylko spowolni się jego ładowanie, ale także przyspieszy degradację ogniwa. Z kolei długotrwałe przegrzewanie telefonu może skrócić jego żywotność i sprawić, że bateria szybko straci swoją pierwotną pojemność.

Zamiast korzystać z telefonu podczas ładowania, lepiej pozwól mu się naładować w spokoju, aby uniknąć przegrzewania i zwiększyć efektywność ładowania.

2. Ładowanie telefonu przez całą noc – błąd numer jeden!

"Przecież to taki wygodny sposób!" – pewnie pomyślisz, kładąc telefon na ładowarce przed snem. I rzeczywiście, nic nie jest prostsze, niż położyć smartfona na nocnym stoliku i nie martwić się o to, czy bateria wytrzyma do rana. Problem w tym, że pozostawienie telefonu na ładowarce po osiągnięciu 100 proc. może prowadzić do kilku problemów.

Nowoczesne telefony mają wbudowane mechanizmy ochrony przed przeładowaniem, które teoretycznie powinny zapobiec uszkodzeniu baterii.

Jednak nie zmienia to faktu, że długotrwałe ładowanie po pełnym naładowaniu ma negatywny wpływ na kondycję akumulatora. Bateria, nawet jeśli jest już naładowana do pełna, wciąż jest poddawana niskim napięciom, co sprawia, że z biegiem czasu jej pojemność zmniejsza się.

Warto wiedzieć, że każda bateria litowo-jonowa, która jest powszechnie stosowana w telefonach, ma swoje ograniczenia. Im więcej cykli ładowania (pełne naładowanie i rozładowanie), tym szybsze zużycie ogniwa.

Chociaż systemy ochrony ładowania pomagają, lepiej unikać nawyku trzymania telefonu przez całą noc na ładowarce. Jeśli masz taką możliwość, spróbuj ładować telefon do 80-90 proc., a potem odłączyć go od prądu.

3. Ładowanie telefonu w wysokiej temperaturze

Wysokie temperatury to zabójca baterii. Choć każdemu zdarza się ładować telefon w gorące dni lub podczas korzystania z urządzenia (kiedy ekran jest włączony przez długie godziny), takie warunki nie sprzyjają zdrowiu akumulatora. Wysoka temperatura powoduje przyspieszone starzenie się ogniwa, skracając jego żywotność i zmniejszając pojemność.

Kiedy telefon ładuje się w gorącej okolicy, np. na słońcu, w pobliżu grzejnika, w zamkniętej torebce czy na miękkiej powierzchni (np. na łóżku), może się przegrzać. To wpływa na jego baterię, prowadząc do jej szybszego zużycia.

Jeśli zauważysz, że telefon nagrzewa się podczas ładowania, najlepiej przenieś go w chłodniejsze miejsce. Zadbaj także, by telefon miał odpowiednią wentylację, a unikać powinniśmy ładowania urządzenia, gdy jest przykryte kocem lub poduszką.

Optymalna temperatura dla ładowania telefonu to około 20-25°C. Jeśli urządzenie zaczyna się nagrzewać, warto zrobić przerwę i poczekać, aż temperatura się obniży, by nie uszkodzić baterii.

4. Korzystanie z tanich, niesprawdzonych ładowarek