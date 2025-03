Nowe przepisy o płacy minimalnej wejdą w życie od 1 stycznia 2026 roku. Muszą więc zostać przyjęte do końca bieżącego roku – podaje infor.pl. Celem, jak już pisaliśmy, jest dostosowanie zmian do unijnego prawa.

Od 2026 roku wynagrodzenie minimalne ma stanowić 55 procent prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. A to w 2026 – na podstawie szacunków – ma wynieść około 9219 złotych. I wówczas, jak piszemy poniżej, wynagrodzenie minimalne ma wzrosnąć do 5070 zł. Obecnie (w 2025) płaca minimalna wynosi dokładnie 4666 zł.

Rząd jednak pokazał plany długofalowe dotyczące podwyżek płacy minimalnej. I gdyby te plany się potwierdziły, w 2028 roku minimalne wynagrodzenie brutto może wynieść nawet 5648 złotych – podaje infor.pl.

Przypomnijmy, że relacja minimalnego wynagrodzenia za pracę do przeciętnego wynagrodzenia sukcesywnie rośnie. W 2023 r. było to 50,3 proc., a w 2024 r. – 53,7 proc. Obecnie ma być obliczana według unijnych wytycznych.

Jaka płaca minimalna w 2026 roku?

Jak informowaliśmy już w naTemat, w 2026 roku płaca minimalna ma zostać zrównana z wynagrodzeniem zasadniczym. Tym samym nieodwołalnie skończy się wliczanie premii i dodatków do najniższej krajowej. Do najniższej krajowej nie będzie można doliczać premii, dodatków i nagród, co obecnie jest powszechną praktyką pracodawców. Obecnie wielu z nich wypłaca podstawowe wynagrodzenie poniżej minimalnej krajowej, a resztę wynagrodzenia uzupełnia dodatkami. Po wejściu w życie unijnej dyrektywy stanie się to nielegalne.