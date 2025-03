W ostatnich latach spadła liczba kontroli skarbowych. Fiskus jednak lepiej typuje podatników

– Skarbówka ma coraz lepsze narzędzia do weryfikowania przedsiębiorców, w tym STIR czy JPK. One pozwalają zdecydowanie precyzyjniej weryfikować na podstawie analiz Ministerstwa Finansów, a następnie typować podmioty, które mogły złamać prawo podatkowe. Ponadto wzrasta świadomość podatników w zakresie obowiązujących regulacji. Oni chcą się szkolić, ponieważ przepisy często są modyfikowane – komentuje dla MondayNews Marcin Otręba, doradca podatkowy i wykładowca Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu .

Skarbówka korzysta z nowoczesnych narzędzi do kontroli. Czym jest STIR i JPK?

Dzięki tym narzędziom, jeśli już skarbówka zleca przeprowadzenie kontroli, to zwykle dany przedsiębiorca naprawdę coś kręcił. Według danych Ministerstwa Finansów, spośród kontroli podatkowych zakończonych w 2024 roku 9,6 tys. wykazało nieprawidłowości, co stanowi aż 98,1 proc. zakończonych kontroli. W 2023 roku było to 12,7 tys., czyli 97,6 proc.

– Myślę, że chyba już minęły czasy, w których kontroler szedł do przedsiębiorcy z założeniem wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości. Teraz, wchodząc do danej firmy, wie, co tam jest niezgodnego z prawem. Wygląda to inaczej niż kiedyś, przede wszystkim ze względu na dokładniejsze typowanie. Zdarza się też, że organ wszczyna postępowanie kontrolne i daje szansę przedsiębiorcy. W ten sposób sygnalizuje mu, że wie o nieprawidłowościach. Jeśli podatnik je skoryguje, to nie będzie dalszego poszukiwania – mówi Agnieszka Wnuk z WSB Merito. Kolejna ciekawa statystyka dotyczy uszczupleń, czyli pieniędzy, które miały wpłynąć do budżetu z podatku, ale tak się nie stało. W 2024 roku wykryto uszczuplenia podatkowe na 1,7 mld zł (spadek o 14 proc. rok do roku), a fiskus odzyskał 587 mln zł (o 27 proc. mniej niż rok wcześniej).