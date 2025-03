Morawiecki coraz biedniejszy

– Zarobiłem bardzo dużo pieniędzy jako prezes banku, dużo więcej niż kiedykolwiek w życiu. Poszedłem do polityki zbiednieć, żeby zmniejszyć mój stan posiadania i skutecznie mi się to udaje – opowiadał.

Słowa byłego premiera brzmią dziwnie z kilku powodów. Faktycznie porzucił doskonale płatną prezesurę banku BZ WBK i przeszedł do polityki. Ale czy finansowo wyszedł na tym gorzej? W banku zarobił ponad 33 miliony złotych. Według nieoficjalnych doniesień czeka też na niego premia, którą dostanie po rezygnacji z funkcji publicznych. Wiadomo też, że Morawiecki przepisał majątek na żonę i dzieci i bardzo stara się, by jego majątek nie kłuł w oczy.

Morawiecki w trybie ataku

– Kiedyś darzyłem pana Banasia sporym szacunkiem. Współpracowałem z nim, uważałem go za państwowca i nie wiem, co Tusk z nim zrobił, ale dzisiaj z państwowca zamienił się w antypaństwowca. Myślę, że kiedyś się o tym dowiemy i może być ciekawie – mówił wiceszef PiS o prezesie NIK. Dodał, że żałuje, iż powołał go na to stanowisko.