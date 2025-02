– Podejrzany był w obecności dwóch obrońców. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu – poinformował media prokurator.

Morawiecki z zarzutami za wybory kopertowe. Odmówił składania zeznań

"Nie ma on żadnego moralnego prawa czynić w ten sposób, a sama pandemia covid służyła jego najbliższemu otoczeniu do napychania kabzy i kradzieży milionów poza jakimikolwiek procedurami" – dodał.

"Odwoływał pandemię na potrzeby wyborów, dziś mówi o strasznym czasie, w którym jego rząd doprowadził do 200 tysięcy ponadmiarowych zgonów"; "Morawiecki był dzisiaj wyjątkowo dumny ze swojej polityki w pandemii. Warto przypomnieć, że Polska miała jeden z najwyższych na świecie wskaźników umieralności. Być może Morawiecki o tym zapomniał, będąc zajętym biznesami na respiratorach i maseczkach. Obrzydliwe!"; "Bohaterstwo. Wałęsa obalił komunizm. Morawiecki rozwalił ponad 70 mln na wybory kopertowe" – czytamy w innych komentarzach.

"To oni, jak sami mówili, 'wywalili' wybory prezydenckie w 2020 roku – Trzaskowski i Kidawa publicznie się tym chwalili. Zrobili to, bo ich kandydatka szorowała w sondażach po dnie. Dziś chcą na własnych winach urządzać polityczne igrzyska. Panie premierze, trzymaj się! Jesteśmy z tobą!" – napisał Jacek Sasin .

"Dlatego chcą go zniszczyć, stawiając fałszywe oskarżenia! Dlaczego? Bo ma wiedzę ekonomiczną, doświadczenie jako szef rządu i międzynarodowe kontakty. Dlatego robią wszystko, by go wyeliminować!" – oznajmił Müller.