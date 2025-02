Trzaskowski nie szczędził mocnych słów Morawieckiemu

– Ja ostatnio słyszałem premiera Morawieckiego , który cały czas narzeka i cały czas próbuje opowiadać, jak w Polsce jest źle. (...) Chyba nikt, kto logicznie myśli, nie jest w stanie uwierzyć w to, że coś może się tak strasznego stać w rok, więc jeżeli on opowiada o tym, że tak jest źle, a był premierem przez tyle lat, to trochę się skarży sam na siebie – powiedział Trzaskowski w czasie spotkania z wyborcami.

– Że tym razem go wpuścili na spotkanie, to i tak jest sukces. Nie musiał nikomu pokazywać na komórce swojej strony na Wikipedii – mówił mocno ironicznie polityk.

Chodziło mu o to, że w styczniu Morawiecki też pojechał do USA, a nagranie z nim z Waszyngtonu wówczas stało się viralem. Media podawały bowiem, iż miał się nie dostać na jedno z wydarzeń z Donaldem Trumpem .

Trzaskowski: Jak można być tak głupim, żeby coś takiego wyczyniać

Morawiecki twierdził jednak, że wydarzyło się coś innego. "Pierwsza i najważniejsza informacja o historii, którą słyszycie z Waszyngtonu, to kłamstwo. A jaka jest prawda? Waszyngton od dwóch dni jest całkowicie zablokowany, wiadomo z jakiego powodu. W związku z tym na wywiad, na który wcześniej byłem umówiony, postanowiłem dotrzeć piechotą. I sam podszedłem do strażników bądź żołnierzy zapytać o drogę" – tłumaczył Morawiecki w nagraniu w serwisie X. Tutaj opisaliśmy szczegóły tej sytuacji.

– Zamiast im opowiadać, że jesteśmy dumnym, wspaniałym narodem z fantastycznym przemysłem, który się rozwija, z genialnymi specjalistami przygotowywanymi do podboju świata, co jest prawdą – i przy okazji mógł sobie ponarzekać na Tuska, jak już musiał – to on tylko i wyłącznie opowiadał, jak u nas jest źle. Jak można być tak głupim, żeby coś takiego wyczyniać.