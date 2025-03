– Jeśli George Simion zostanie wybrany, wiem, że będzie stabilizującą siłą nie tylko dla Rumunii, ale też dla całej Unii Europejskiej – mówił dziś w Bukareszcie Mateusz Morawiecki. Nasz były premier pojechał do Rumunii, by wspierać w wyborach kandydata partii AUR. To ugrupowanie, podobnie jak PiS, należy do partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, któremu szefuje obecnie Morawiecki.