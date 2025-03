Historia z filmu "Mała Syberia". Gdzie kręcono kryminał?

Choć akcja "Małej Syberii" rozgrywa się w miasteczku Hurmevaara, to tak naprawdę wioska jest fikcyjnym miejscem wymyślonym przez Antti Tuomainena. Ekipa filmowa wykorzystała Nurmes w okręgu Karelii Północnej w Finlandii jako tło do przedstawienia historii.

To miejscowość podobna do tej z powieści. Położona daleko od gęstych miejskich zabudowań. Niezbyt popularna jako cel podróży dla turystów. Charakterystycznym miejscem przedstawianym w "Małej Syberii" jest także bar "Golden Moon". To również wymyślony przez Tuomainena lokal, który w rzeczywistości nie istnieje.

W filmie prowadzi go Krista (w tej roli Malla Malmivaara) – żona Joela. Ważną rolę w historii pełni to miejsce, od kiedy Joel zaczyna sprawdzać każdy aspekt życia Kristy i to, czy może ona go zdradzać.