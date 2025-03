Jak podaje RMF FM, wraz z końcem sezonu 2024/2025 Thurnbichler zakończy swoją pracę jako szkoleniowiec kadry A. Decyzję w tej sprawie podjęto z wyprzedzeniem, a zawodnicy oraz członkowie sztabu szkoleniowego zostali o niej poinformowani jeszcze przed wyjazdem do Planicy.

Thurnbichler potwierdził, że ten weekend będzie jego ostatnim w roli trenera polskiej kadry. – Chciałbym podziękować szczególnie polskim kibicom. Bez Was skoki narciarskie nie byłyby tym sportem. Do zobaczenia na skoczniach – zwrócił się do kibiców.