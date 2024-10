Adam Małysz ponownie stanie na skoczni, tym razem w ramach projektu "Akademia Lotnika". Mobilna skocznia, którą przetestuje Małysz, ruszy w trasę po Polsce, dając młodym możliwość spróbowania swoich sił w tym sporcie. Małysz podkreśla, że choć sam odda skok, najważniejsze w akcji jest zachęcenie dzieci do uprawiania skoków.

Tego nikt się nie spodziewał. Adam Małysz zdecydował się na zaskakujący krok Fot. Pawel Murzyn/East News

Adam Małysz ponownie na skoczni

Projekt "Akademia Lotnika" ma na celu promocję skoków narciarskich wśród dzieci, wspieraną przez Polski Związek Narciarski oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jednym z głównych elementów tej inicjatywy jest mobilna skocznia umieszczona na ciężarówce, na której można osiągnąć skoki do około czterech metrów.

Adam Małysz, legenda polskich skoków narciarskich, osobiście przetestuje mobilny obiekt przygotowany przez PZN i Ministerstwo Sportu i Turystyki.

– Na miejscu, gdzie skocznia jest budowana, ktoś musi sprawdzić tę skocznię, czy jest w porządku przed ruszeniem w Polskę. Byłem tam kilka razy, a ten projekt to poniekąd moje dziecko, więc nie wyobrażam sobie, żebym na niej nie skoczył. Nie odmówię sobie tej przyjemności, żeby przetestować ten obiekt – powiedział w rozmowie ze Sport.pl Małysz.

Mobilna skocznia ma być dostępna dla każdego, kto chce spróbować swoich sił w skokach narciarskich. Choć Małysz od lat nie trenował na skoczniach, przyznaje, że nawet na zwykłych nartach nie może oprzeć się pokusie skoku, gdy widzi odpowiednie wzniesienie.

– Nawet tych kilka metrów to nie problem. Sprawia mi to ogromną frajdę – dodał.

Nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy Małysz odda swój skok, bo zależy to od stanu technicznego skoczni.

– Projekt rusza 30 października, dzień czy dwa wcześniej skocznia na pewno będzie gotowa. Jeśli będzie na takim etapie, że można będzie już skoczyć, to i tak pojadę tam ją zobaczyć. I może od razu skoczę – przekazał Małysz.

Jednocześnie podkreślił, że nie chce, by jego występ przyćmił główny cel akcji.

– Nie chciałbym jednak, żeby taki skok przysłonił całą tę inicjatywę. Pewnie zapewniłoby to spory rozgłos akcji, ale nie chcę, żeby wszystko skupiło się wokół mnie. Bo w niej nie chodzi o Małysza, a o dzieciaki, które przyjdą tam poznać skoki. Mamy pokazać, że ten sport jest dla każdego. Chcemy, żeby to była ich promocja i jeśli zachęcimy choćby kilku dzieciaków, to będzie dla nas na pewno wielki sukces – powiedział.

W akcję planuje zaangażować także czołowych polskich skoczków. Trasa mobilnej skoczni w ramach "Akademii Lotnika" rozpocznie się 30 października w Bielsku-Białej, a następnie odwiedzi Wrocław (7 listopada), Szczecin (10 listopada), Warszawę (16 listopada), Wisłę (7 grudnia) i zakończy się 18 grudnia w Krakowie.

Kariera Adama Małysza

Adam Małysz, "Orzeł z Wisły", to jeden z najwybitniejszych skoczków narciarskich w historii. Swoją karierę rozpoczął w latach 90., ale prawdziwą sławę zdobył na początku XXI wieku, dominując w międzynarodowych konkursach. Małysz zdobył cztery Kryształowe Kule za wygraną w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata (2001, 2002, 2003, 2007), co czyni go jednym z najczęściej nagradzanych skoczków. Ma także na swoim koncie trzy srebrne i jeden brązowy medal olimpijski oraz cztery złote medale mistrzostw świata.

Swój ostatni skok oddał 26 marca 2011 roku na Wielkiej Krokwi w Zakopanem, kończąc karierę po osiągnięciu 120. metra. Potem Małysz zajął się działalnością sportową i promocyjną, a od 2022 roku pełni funkcję prezesa Polskiego Związku Narciarskiego.

Jak donosiła redakcja naTemat.pl w ostatnim czasie, prezes PZN miał również okazję sprawdzić się w roli prowadzącego w programie "Dzień Dobry TVN".

