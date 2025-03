Maciej Dowbor wspomniał, że gdy był nastolatkiem, dorabiał w różnych pracach sezonowych: zbierał maliny czy malował płoty. – Jak zrezygnowałem/wylali mnie z pierwszych studiów, ale na własne życzenie, to poszedłem do pracy. Pracowałem w takiej agencji PR-owej – mówił w rozmowie z Pudelkiem .

Na pytanie, ile wynosiła jego pierwsza wypłata w mediach, zdradził: – To było, uwaga, uwaga, jeśli dobrze pamiętam, 200 złotych za pierwszy miesiąc. (...) Tyle się zarabiało na jakichś takich praktykach, stażach. (...) Inna sprawa, że 200 złotych było wtedy trochę więcej warte niż dzisiaj. Nadal to było bardzo mało, bo mówimy o roku 1999.

Kariera Macieja Dowbora

Przypomnijmy, że Maciej Dowbor swoją karierę w mediach zaczynał od stażu w radiowej Trójce, w której później był wydawcą i prowadził serwis sportowy "Departament Sportu". Potem przeszedł do TVN , gdzie pracował w charakterze prezentera i redaktora sekcji sportowej oraz sportowego wydania "Faktów".

W międzyczasie miał też krótką przygodę z TVP . W 2005 roku został prezenterem telewizji Polsat. Przewodniczył wielu imprezom organizowanym pod szyldem stacji, był też prowadzącym programów: " Twoja twarz brzmi znajomo " czy "Got to Dance. Tylko taniec".

Latem 2024 roku zakończył współpracę ze swoim dotychczasowym pracodawcą. Niedługo później pojawił się w TVN. Dołączył do grona gospodarzy "Dzień dobry TVN" i "You can dance – Po prostu tańcz".