Nowe przepisy ograniczają możliwość składania wniosków o azyl na okres 60 dni. Okres ten może zostać przedłużony o kolejne 60 dni, jeśli Sejm wyrazi na to zgodę. Rozporządzenie opublikowano w czwartek rano. "Wprowadza się czasowe ograniczenie prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej" – czytamy. Stosuje się je na granicy państwowej z Republiką Białorusi .

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w środę i zwrócił się do premiera. – "Panie premierze, zapraszam do wprowadzenia tego rozporządzenia w życie i zapraszam do podejmowania aktywnych działań w przedmiocie obrony polskiej granicy".

Rząd zawiesił prawo do składania wniosków o azyl

– To prawo do azylu jest wykorzystywane wbrew istocie prawa do azylu – tłumaczył. – Jeśli do Polski chce ktoś przyjechać, musi akceptować polskie standardy, obyczajowość. Musi chcieć się integrować – wskazał. Wówczas pomysł Tuska spotkał się ze sporą krytyką.