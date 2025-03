WP podaje, że w sobotę 29 marca, na moście granicznym w Słubicach, Jarosław Kaczyński zarzucał niemieckim władzom m.in. "podrzucanie" imigrantów do Polski. Prezes PiS mówiąc o Polsce, zaznaczył, że jeszcze niedawno "było to suwerenne państwo, które chroniło swoje granice, do którego nie mogli wjeżdżać obcy policjanci bez kontroli". Według niego wszystko uległo zmianie po październikowych wyborach w 2023 roku.