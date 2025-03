Trwa kampania prezydencka, a kandydaci intensywnie podróżują po Polsce , prezentując swoje pomysły i obiecując słuchaczom różne inicjatywy. Każdy z polityków stara się przyciągnąć uwagę potencjalnych wyborców i przekonać ich do swojej wizji przyszłości. Propozycje, które padają z ich ust, różnią się w zależności od tematyki, ale każda z nich ma na celu zainteresowanie tych, którzy jeszcze nie podjęli decyzji, komu powierzą swój głos.

Taką propozycję na spotkaniu z wyborcami w Płocku złożył właśnie Szymon Hołownia – chce on, aby osoby zainteresowane rodzicielstwem otrzymały dodatkowy dzień wolny, który ma pomóc im lepiej przygotować się do roli rodzica.

Nowy pomysł Hołowni. Dodatkowy dzień wolny dla osób, które chcą mieć dziecko

Hołownia podkreślił, że ten dodatkowy dzień urlopu ma mieć szczególne przeznaczenie. Ma on być czasem, w którym przyszli rodzice będą mogli uczestniczyć w szkoleniu dotyczącym m.in. cyberbezpieczeństwa. W swoim wystąpieniu polityk zwrócił uwagę na to, jak ważne jest, aby rodzice byli dobrze przygotowani do wychowywania dzieci w czasach, gdy technologia i media cyfrowe odgrywają ogromną rolę.