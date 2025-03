Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research, zwróciła uwagę, że częściej niż kobiety (45 proc.), to mężczyźni (49 proc.) uważają, iż PiS mógł wystawić lepszego kandydata na prezydenta.

Podobne zdanie wyraża ponad połowa osób w wieku do 24 lat (53 proc.) oraz co drugi ankietowany z wyższym wykształceniem (49 proc.). "Prawo i Sprawiedliwość powinno udzielić poparcia innej osobie według prawie sześciu na dziesięciu badanych (57 proc.) mieszkających w największych miastach i zbliżonego odsetka respondentów (55 proc.), których dochody wynoszą od 5001 zł do 7000 zł netto" – skomentowała Maruszczak, cytowana przez rp.pl.