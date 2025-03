Wizz Air z tytułem najlepszej taniej linii lotniczej. LOT zgarnął nagrodę w pięciu kategoriach Fot. Tomasz Kawka/East News

Reklama.

Pod koniec marca po raz 20. wręczono nagrody Ceesar Awards przyznawane w ramach plebiscytu organizowanego przez serwis Pasazer.com. O tym, w czyje ręce trafią statuetki, decydowali pasażerowie, którzy odbyli podróż z poszczególnymi przewoźnikami. Największymi zwycięzcami wieczoru były linie Wizz Air i PLL LOT.

Wizz Air pokonał Ryanaira. Zostali najlepszą niskokosztową linią lotniczą

W głosowaniu, które pozwoliło wyłonić laureatów tegorocznej nagrody, wzięło udział 20 tys. pasażerów. Byli to podróżni z Polski, ale i Europy Środkowo-Wschodniej. I to właśnie oni stwierdzili, że tytuł najlepszej niskokosztowej linii lotniczej trafi do Wizz Aira.

Reklama.

Tani przewoźnik z Węgier lotnisko w Katowicach, gdzie odbyła się gala, opuścił z jeszcze jedną nagrodą. Linia lotnicza otrzymała także wyróżnienie "Best Value". To tytuł przyznany w ramach uznania za niskie ceny, ale i wyjątkową obsługę.

– Te wyróżnienia są prawdziwym odzwierciedleniem nieustannego zaangażowania naszego zespołu w dostarczanie wyjątkowej obsługi przy zachowaniu najniższych możliwych cen. Cieszymy się, że nasi pasażerowie nie tylko obdarzają nas zaufaniem, ale także dostrzegają wartość oferowanych przez nas doświadczeń. W Wizz Air nieprzerwanie dążymy do redefiniowania pojęcia podróży wysokiej jakości, przystępnych cenowo i niezawodnych, dbając o to, by każda podróż była pełna satysfakcji – podkreślił Piotr Trawka, Network Officer w Wizz Aira.

Reklama.

PLL LOT wyróżnione aż w pięciu kategoriach

Choć Wizz Air może być dumny ze swojego osiągnięcia, to największym zwycięzcą wieczoru były Polskie Linie Lotnicze LOT. To właśnie nasz narodowy przewoźnik zdobył wyróżnienia w aż pięciu kategoriach.

Podróżni w plebiscycie zdecydowali, że LOT otrzyma tytuł Najlepszej długodystansowej linii lotniczej, a także wyróżnienia w kategoriach Check-in i boarding oraz Personel pokładowy. Nasz narodowy przewoźnik z otrzymał także tytuł Trasy roku za oferowanie połączenia Warszawa-Rijad. Tę jednak wręczyła kapituła złożona z branżowych ekspertów i dziennikarzy.

Reklama.

Katowice ze statuetką dla Menadżera Roku opuścił Michał Fijoł. Dla prezesa zarządu PLL LOT był to drugi taki tytuł z rzędu.