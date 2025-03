Jak podaje "The Brussels Times", w poniedziałek 31 marca planowany jest strajk generalny, który może sparaliżować Belgię . Do protestu wezwały socjalistyczny związek zawodowy FGTB/ABVV oraz chrześcijański związek zawodowy CSC/ACV. Akcja spowoduje zakłócenia w ruchu lotniczym, transporcie publicznym oraz funkcjonowaniu wielu sektorów gospodarki.

Rząd Belgii wprowadził ostatnio reformę, która zakłada stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego: od 1 stycznia 2025 r. wzrośnie on z 65 do 66 lat, a od 2030 r. do 67 lat. Osoby urodzone przed 1 stycznia 1960 r. nadal będą mogły przejść na emeryturę w wieku 65 lat.