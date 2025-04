Loty samolotami pozostają najbezpieczniejszą formą podróżowania. I choć katastrofy lotnicze, takie jak tragedia w Korei Południowej, nadal się zdarzają, to jednak należą one do rzadkości. CNN postanowiło sprawdzić, ile wypadków z udziałem samolotów odnotowano przed rokiem, a także w których momentach do nich doszło.