Dzięki temu produktowi z Hebe udało mi się zapuścić włosy. Przecenili go na 15 zł

Jeśli jesteś włosomaniaczką (albo dopiero zaczynasz swoją przygodę z pielęgnacją włosów), pewnie dobrze wiesz, że zdrowe końcówki to klucz do pięknej fryzury. Regularne podcinanie to jedno, ale co zrobić, jeśli marzysz o długich, gładkich pasmach i chcesz uniknąć co chwilę wizyty u fryzjera? Odpowiedź brzmi: serum do końcówek! A teraz w Hebe dorwiesz prawdziwy hit – Anwen Happy Ends – w obłędnej promocji za 15 zł.