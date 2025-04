Faktem jest, że patrząc na sondaże, pomoc Trzaskowskiemu przed pierwszą turą wyborów raczej nie będzie potrzebna. Na razie bez problemów wchodzi do niej jako lider. Nie wiadomo, kto wejdzie z nim. Wyniki sondażowe Karola Nawrockiego pozostawiają wiele do życzenia, w siłę rośnie za to Sławomir Mentzen. Ci dwaj kandydaci unikają obecnie bezpośrednich starć, bo każdy z nich liczy na elektorat tego drugiego w turze drugiej.