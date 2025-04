Ksiądz: dzieci dostają na komunię quady i smartfony

– Chłopiec chciał quada. Nie dostał. Tak się wściekł, że przepłakał całe przyjęcie zamknięty w swoim pokoju. Niestety, dzieci dyskutują tylko o tym, kto ile dostał do koperty. Tak ważna uroczystość idzie w straszną komercję. Potem chrzestni się żalą, ile to "musieli" wydać – ubolewał duchowny w rozmowie z dziennikiem.

Duchowny wskazał, tak jak inni księża, że dzieci powinny z okazji przystąpienia do Komunii Świętej dostawać medalik i Biblię. Ten pierwszy można wręczyć już przed uroczystością, by dziecko mogło założyć go do kościoła.