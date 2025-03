Lider CDU i kandydat na przyszłego kanclerza Niemiec Friedrich Merz opracowuje tajny plan, który ma pomóc rozwiązać problemy z migracją w tym kraju – donosi na swoich stronach internetowych niemiecki dziennik "Bild". Głównym elementem planu ma być zawracanie osób próbujących wjechać do Niemiec z granic, co ma odbywać się w porozumieniu ze wszystkimi sąsiadami Niemiec, w tym z Polską. "Bild" donosi, że Friedrich Merz, którego partia CDU wygrała wybory parlamentarne w Niemczech, prowadzi poufne rozmowy z przedstawicielami Polski, Czech, Austrii, Szwajcarii i Francji. Kraje te miały – według "Bilda" – wyrazić zasadniczą gotowość do współpracy w zakresie ograniczania migracji. Reakcja sąsiadów Niemiec miała być wręcz pozytywna, bo ucieszono się, że Niemcy w końcu zabrały się za migrację. Do tej pory kraj był jak magnes dla obcokrajowców, twierdzi "Bild".