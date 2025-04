Lista najkrótszych nazwisk w Polsce. Noszą je po dwie osoby

Zgodnie z danymi dostępnymi na portalu dane.gov.pl, w Polsce istnieje kilka nazwisk, które składają się jedynie z dwóch liter. Do najbardziej unikatowych należą:

Ax, Bc, Oo, Eo, In, Je, Ka, Oe, Sa.

Każde z nich występuje wyłącznie u dwóch osób, co czyni je niezwykle rzadkimi. Co ciekawe, w przypadku tak krótkich nazwisk często nie stosuje się podziału według płci, co oznacza, że mogą je nosić zarówno kobiety, jak i mężczyźni.