Przez ostatnią dekadę badaczom udało się zgromadzić imponującą bazę danych, obejmującą nazwiska, których używa od 75 do 80 procent populacji Polski.

Dzięki nowemu internetowemu słownikowi nazwisk w Polsce każdy będzie mógł dowiedzieć się, skąd pochodzi jego nazwisko, jakie ma znaczenie, a także, gdzie jest ono najbardziej popularne. Użytkownicy słownika będą mieli dostęp do dodatkowych informacji, takich jak różne formy i warianty danego nazwiska oraz w jakich regionach najczęściej występuje.

Naukowcy zapowiadają, że ich praca nie kończy się na dotychczasowych osiągnięciach. W planach jest dalsze poszerzanie bazy o mniej powszechne nazwiska, co pozwoli każdemu obywatelowi odkryć szczegóły związane z historią własnej rodziny i rodowodu.

Link to katalogu nazwisk dostępny jest tutaj .

Wyzwania związane z nietypowymi nazwiskami

Jednym z wyjątkowych przypadków jest historia pana Mariusza Cypsa albo Zypsa. Gdy jego dowód osobisty trafił do internetu, wielu użytkowników mediów społecznościowych początkowo sądziło, że to żart lub popularny mem. Nic bardziej mylnego – nazwisko to naprawdę istnieje.