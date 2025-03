Już w poniedziałek 31 marca w życie wejdzie letni rozkład lotów. Tego samego dnia odwołane zostaną setki lotów do Belgii, w tym także z Polski , ale turystom z Poznania nie przeszkodzi to w cieszeniu się rekordowym rozkładem lotów. Ten ogłosił oficjalnie Ryanair.

Ryanair chce zabrać z poznania prawie 2 mln pasażerów

W sumie na 38 trasach Ryanair może podczas tegorocznego sezonu w Poznaniu zabrać 1,9 mln pasażerów. Podróżnych z pewnością zainteresuje nie tylko nowa trasa do Walencji, ale i wielki powrót lotów do Tel Awiwu w Izraelu, a także do Ammanu w Jordanii. Zwłaszcza że powrót tych dwóch połączeń do niedawna nie był jeszcze tak oczywisty.