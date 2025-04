Michał Piróg wraca do "You can dance". Fot. YouTube / The Richardson Talk

Przypomnijmy, że "You can dance" był emitowany w stacji TVN w latach 2007-2016. Później produkcja wycofała się z nowych nagrań. Dopiero w tym roku powróciła świeża odsłona tanecznego formatu. Prowadzącym został Maciej Dowbor, a jurorami: Bartosz Porczyk, Mery Spolsky, Michał Danilczuk i Ryfa Ri.

Produkcja jest już po kilku odcinkach na żywo. "W tej edycji tancerze nie tylko rywalizują w tradycyjnych zadaniach, ale również stają przed specjalnymi wyzwaniami, które otwierają przed nimi drzwi do współpracy z prestiżowymi markami" – czytamy w opisie. Tanecznych wrażeń dodają też występy gości specjalnych. Ostatnio prawdziwe show zrobiła Marta "Mandaryna" Wiśniewska, która po latach wróciła na scenę.

Piróg wraca do "You can dance"

Tym razem gościem specjalnym ma być Michał Piróg. Na profilu programu w social mediach pojawiła się oficjalna zapowiedź odcinka. Sam tancerz też wspomniał o swoim powrocie do "You can dance" na Instagramie. Przyznał, że "wiele lat go tam nie było" i zachęcił fanów do oglądania najnowszego odcinka, który już w środę (2 kwietnia) o godz. 20:55.

"Pozostało już tylko dziesięcioro tancerzy, którzy w nadchodzącym odcinku będą rywalizować w pięciu duetach. Tancerze zaprezentują szeroki wachlarz stylów tanecznych [...] Jurorzy ocenią występy, wybierając najlepsze duety. Tancerze, których występy będą ocenione najgorzej, zmierzą się ze sobą w solówkach, a o ich dalszym losie zdecydują widzowie" – wyjaśnili twórcy programu.

