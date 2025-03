Mandaryna wróciła na scenę. Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Marta Wiśniewska cieszyła się ogromną popularnością, po tym jak dołączyła do zespołu Ich Troje i została żoną lidera grupy. Oprócz prowadzenia swojej tanecznej kariery w 2004 roku spróbowała sił jako piosenkarka. Początki układały się świetnie. Dużym zainteresowaniem cieszył się jej singiel "Ev'ry Night".

Krach nastąpił po słynnym, feralnym występie w Sopocie. – Dzień dobry kochani, to jest jeden z najważniejszych występów w moim życiu. Znacie "Ev'ry Night"? Znacie?! To do góry! HABA! – te słowa i fałszujący głos Mandaryny wielu pamięta do dziś. Niestety w kolejnych latach Wiśniewska nieco wycofała się z show-biznesu i skupiła na tańcu.

Ostatnio jednak zaczęła wracać do życia w blasku fleszy. Odchowała dzieci: starszego syna Xaviera oraz młodszą córkę Fabienne i latem zeszłego roku wystąpiła w "Azji Express". Pojawiała się też w "Dzień dobry TVN", gdzie odpowiadała za wątki taneczne.

Powrót Mandaryny z wielkim show

Tymczasem telewizja TVN co środę emituje nowe odcinki "You can dance". W ostatnim wydaniu pojawiła się Mandaryna. Zaśpiewała swój nowy singiel pt. "Lecę". Widzowie mogli też zobaczyć, jak 47-latka tańczy. Fragment widowiska trafił do mediów społecznościowych.

W komentarzach zawrzało. "Wielki powrót Mandaryny"; "Polska potrzebowała takiej Mandaryny"; "Ikona muzyki dance powróciła! Spełniaj nadal swój Mandarynkowy sen"; "Mandaryna w najlepszym wydaniu od lat"; "Taką Mandarynę kocham" – pisali fani.

Wychodzi więc na to, że po dwudziestu latach od słynnego "Ev’ry Night" Mandaryna wróciła z nową energią i nową piosenką. "'Lecę' równa się wolność, równa się własne ja. Artystka swoim energetycznym singlem pokazuje siłę i niezależność, która może zainspirować słuchaczy do pokonywania własnych trudności i odkrywania własnej drogi. 'Lecę' to wyraz osobistej transformacji i powrotu… do siebie" – czytamy w opisie singla.