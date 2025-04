Zapisał się w historii z wielu kultowych ról. W serii "Top Gun" z Tomem Cruise'm wcielał się w porucznika Toma "Icemana" Kazansky'ego. Ponadto zagrał Jima Morrisona w filmie "The Doors" (1991) Oliviera Stone'a, Batmana w " Batman Forever" (1995) czy Chrisa Shiherlisa w "Gorączce" (1995).

"Val Kilmer nie żyje" – taka informacja dotarła do mediów na początku kwietnia. Córka aktora Mercedes Kilmer w rozmowie z dziennikiem "The New York Times" podała, że przyczyną śmierci jej ojca było zapalenie płuc. Przed laty aktor zmagał się także z rakiem przełyku.