Zaskakująca prognoza pogody na weekend. Skok temperatury będzie potężny

Co z tą wiosną? Wprawdzie obecnie jest coraz cieplej i od rana świeci słońce, ale to się szybko zmieni. Jeszcze do czwartku (3 kwietnia) będziemy się cieszyć pogodą typowo wiosenną. Jednak już w weekend wróci zima. Takiej sytuacji dawno w Polsce nie było, gdyż kwiecień przed rokiem szokował z kolei temperaturami znacznie wyższymi od normy.