Przed nami ostatnie chwile takiej pogody. Za kilka godzin nastąpi spora zmiana. Fot. WXCharts.com

Zgodnie z prognozą IMGW, w sobotę 29 marca od rana niemal w całym kraju będzie słonecznie. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na zachodzie stopniowo wzrastające do dużego, gdzie pojawią się słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 15°C do 17°C, nad morzem około 12°C.

Mieszkańcy wschodnich regionów mogą cieszyć się bezchmurnym niebem i temperaturą od 14°C do 16°C. Na zachodzie po południu możliwe przelotne opady deszczu. Na południu kraju, szczególnie w rejonach podgórskich, temperatura osiągnie od 9°C do 11°C, a w Beskidach od 4°C do 6°C. W najwyższych partiach Tatr mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem lub śniegu.

Jednak już w niedzielę nastąpią gwałtowne zmiany. Nad Polskę wkroczy front atmosferyczny, który przyniesie wzrost zachmurzenia oraz opady deszczu w niemal wszystkich regionach.

W weekend szykuje się zmiana pogody

W nocy z soboty na na niedzielę, na Pomorzu, zachodzie i południu kraju przewiduje się większe zachmurzenie i miejscami słabe opady deszczu. W innych regionach początkowo jeszcze sucho, z umiarkowanym zachmurzeniem.

Na północy w ciągu dnia zachmurzenie duże z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a po południu miejscami także deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od 1°C do 5°C, a maksymalna od 6°C do 13°C.

W centrum i na wschodzie początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, lecz w ciągu dnia wzrośnie do dużego, aż do wystąpienia opadów deszczu. Temperatura minimalna od 1°C do 5°C, miejscami przy gruncie może spaść do –1°C. W ciągu dnia temperatury osiągną od 12°C do 16°C.

Na południowym zachodzie będzie pochmurno i przewidywane są przelotne opady deszczu. W rejonach podgórskich temperatura wyniesie od 9°C do 11°C. W Tatrach spodziewane są także opady śniegu. W nocy temperatura spadnie do 0°C – 2°C, a lokalnie mogą wystąpić przygruntowe przymrozki do –2°C.

