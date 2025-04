Gospodarka uzależniona od samochodów

Bez „bonusu rodzinnego”

"W przeciwieństwie do Ficy i Orbana, premier Słowenii Robert Golob nie jest zwolennikiem Trumpa. Ale jeśli miał nadzieję na swego rodzaju rodzinną taryfę ulgową (…) – żona Trumpa, Melania. Pochodzi ze Słowenii – był w błędzie. Obok Słowacji i Węgier, Słowenia, ze swoim przemysłem farmaceutycznym, jest jednym z krajów, które najprawdopodobniej ucierpią z powodu ceł importowych" – czytamy.

Gazeta zauważa, że bezpośrednie obroty handlowe małych krajów Europy Środkowej i Wschodniej z USA nie są duże. Ale także one odczują pośrednio skutki ceł, bo funkcjonują w mocno powiązanych procesach produkcji. „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ cytuje dyrektora czeskiej Izby Handlowej Zdenka Zajicka, który mówi, że ograniczenie europejskiego eksportu samochodów do USA od razu przełoży się na spadek zamówień na czeskie podzespoły.

Są też plusy

Autor tekstu zauważa jednak, że nie wszystkie działania Trumpa szkodzą krajom regionu, w niektórych sprawach prezydent USA wyszedł im naprzeciw. „Na przykład Waszyngton przedłużył do maja odstępstwo od płatności za rosyjski gaz przesyłany przez Turcję do Serbii, Węgier i Słowacji za pośrednictwem Gazprombanku (…) Skutecznie zmuszając Europejczyków do wydawania znacznie większych pieniędzy na własną obronę, Trump z drugiej strony uruchomił program stymulacji gospodarczej w Europie“.